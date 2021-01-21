5 советов нейробиолога: Чем заменить таблетки для улучшения работы мозга

Ноотропы - это препараты для стимуляции умственной деятельности. Но так ли они эффективны, как нам хотелось бы? Нейробиологи предлагают полезную альтернативу этой группе медикаментов для поддержания функций мозга.Сегодня появился целый ряд медикаментов, претендующих на роль ноотропов (нейрометаболических стимуляторов) — препаратов для стимуляции умственной деятельности. Но стоит ли ими пользоваться и существует ли альтернатива ноотропам? Предлагаем советы нейробиолога как восполнить недостаток определенных веществ в организме, чтобы стимулировать работу мозга.Проблема препаратов для улучшения работы мозгаНейробиологи рассматиривают значительный недостаток таких препаратов: почти все они не имеют в своем составе базовых витаминов, необходимых для функционирования мозга. Ноотропы разработаны с учетом того факта, что пациенты уже получают необходимые вещества из продуктов питания или аптечных витаминов.Вывод: таблетки для стимуляции деятельности мозга не будут эффективными, если в вашей диете не достает определенных веществ. К примеру, использовавшиеся в лечении нарколепсии препараты модафинил и адералл в рекламе были заявлены как «таблетки для ума», но это не совсем соответствует реальности. В краткосрочной перспективе может показаться, что ноотропы улучшили вашу внимательность и бодрость, но на ум они никак не влияют.С целью улучшения когнитивных способностей постарайтесь не принимать медикаменты, а прислушаться к этим рекомендациям.1. Употребляйте больше полезных жиров и пейте больше водыМозг состоит в основном из жиров и воды. Логично, что для нормальной работы ему нужны полезные жиры и достаточное увлажнение. Есть большой перечень исследований о позитивном влиянии жирной кислоты омега-3, которая содержится в рыбе (веганы получают похожие вещества из водорослей). В таких продуктах как авокадо, орехи и семена, присутствует жирная кислота омега-6 и еще ряд полезных микроэлементов, витаминов и минералов. Специалисты доказали, что кокосовое масло также улучшает функции мозга.2. Пейте зеленый чайМногие нейрометаболические стимуляторы содержат L-теанин. Массовая доля данного вещества высока в зеленом чае. L-теанин стимулирует активность нейромедиатора ГАМК, который понижает уровень беспокойства. Соответствующие исследования гласят, что, в соединении с кофеином (он тоже присутствует в составе зеленого чая) L-теанин может улучшать концентрацию. В чае мате содержится достаточно катехина EGCG - природного антиоксиданта, который способствует продлению жизни мозговых клеток.3. Вводите в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантамиАнтиоксиданты противостоят негативному действию свободных радикалов. Антиоксиданты – это не только борьба с онкологическими заболеваниями, они помогают бороться со снижением активности мозга. В список антиоксидантов включены флавоноиды и витамины С и Е. Результаты специальных исследований гласят, что антиоксиданты тормозят нежелательные процессы, запущенные свободными радикалами. Хороший источник антиоксидантов - это ягоды и бобовые.4. Увеличьте употребление витаминов группы ВВитамины группы В (особенно В6 и В12) очень нужны для полноценного функционирования мозга. Их нехватка негативно влияет на когнитивные функции, настроение и нейропластичность. В6 присутствует в таких продуктах как куриные яйца, морковь, сладкий картофель, шпинат и цельные зерна. В моменты стресса и перегрузок рекомендуется принимать витамины группы B в таблетках, в целях уберечься от физической усталости и психологического выгорания.5. Сведите к минимуму стрессСтарайтесь поддерживать функционирование мозга, но не переживайте из-за этого. Определенный уровень стресса может быть полезен, но в серьезной стрессовой ситуации мыслительная деятельность страдает.Существует масса действенных способов снизить уровень беспокойства. Вот один из них - магниевая ванна пару раз в неделю или соответствующий спрей перед сном. На сегодняшиний день 75% населения испытывают нехватку магния. Чем сильнее психологическое давление, тем больше потери этого вещества. Одновременно магний помогает регулировать уровень кортизола — гормона стресса.Мозг может и не иметь безграничных познавательных ресурсов, но не надо думать, что эту проблему помогут решить медикаменты. Развивайте полезные ежедневные привычки и сбалансируйте свой рацион — это поможет стимулировать когнитивные способности.