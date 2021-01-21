Какие изменения зрения могут указывать на возможную опухоль мозга
"Проблемы со зрением действительно могут развиваться на фоне роста опухоли в головном мозге. Например, может нарушиться поле зрения", — сказал Григорьев, отметив, что головной мозг и зрительная система устроены невероятно сложно, поэтому опухоли могут вызвать множество проблем.
"Если опухоль расположена в районе зрительных структур, то постепенно она начинает влиять на зрение. Иногда пациенты жалуются, что глаз видит только прямо, и не видит объекты слева и справа от направления взгляда. Острота зрения может и не портиться, но нарушения по полю зрения очень часто бывают при опухолях мозга", — объяснил врач.
При опухолях в нижней части мозга, как добавил Григорьев, у половины пациентов фиксируется кратковременное затуманивание взгляда. Чаще всего затуманивание охватывает все поле зрения, но иногда оно наблюдается только в центральной части. На развитие онкологического заболевания может указывать и резкое снижение остроты зрения.
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