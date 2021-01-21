Какие изменения зрения могут указывать на возможную опухоль мозга

Рост опухоли в головном мозге может сопровождаться специфическими изменениями зрения, которые могут различаться в зависимости от локализации новообразования. Какие изменения зрения могут указывать на патологический процесс — рассказал Игорь Григорьев, офтальмохирург клиники микрохирургии глаза ."Проблемы со зрением действительно могут развиваться на фоне роста опухоли в головном мозге. Например, может нарушиться поле зрения", — сказал Григорьев, отметив, что головной мозг и зрительная система устроены невероятно сложно, поэтому опухоли могут вызвать множество проблем."Если опухоль расположена в районе зрительных структур, то постепенно она начинает влиять на зрение. Иногда пациенты жалуются, что глаз видит только прямо, и не видит объекты слева и справа от направления взгляда. Острота зрения может и не портиться, но нарушения по полю зрения очень часто бывают при опухолях мозга", — объяснил врач.При опухолях в нижней части мозга, как добавил Григорьев, у половины пациентов фиксируется кратковременное затуманивание взгляда. Чаще всего затуманивание охватывает все поле зрения, но иногда оно наблюдается только в центральной части. На развитие онкологического заболевания может указывать и резкое снижение остроты зрения.