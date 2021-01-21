Аутоиммунное заболевание матери может повысить риск развития СДВГ у ребенка

Австралийские ученые в течение нескольких лет наблюдали за развитием нескольких тысяч детей, которым диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Оказалось, что распространенное неврологическое расстройство напрямую связано с анамнезом матери.В исследование были включены более 63 тысяч детей, родившиеся с 2000 по 2001 год в Новом Южном Уэльсе. Ученые выявили более 12,6 тысячи женщин, у которых было диагностировано одно из 35 аутоиммунных заболеваний: диабет 1 типа, энцефаломиелит, полиневрит, псориаз, ревматоидный артрит и другие.За детьми, родившимися у этих женщин, наблюдали до 2014 года, собирая информацию о поставленных диагнозах, лекарствах, которые им выписывали, и случаях госпитализации. Полученные данные о каждом ребенке ученые сопоставляли с показателями четырех детей того же возраста, чьи матери не страдали аутоиммунными заболеваниями.Результаты показали, что у женщин с таким диагнозом на 30% чаще по сравнению со здоровыми матерями рождаются дети, у которых впоследствии диагностируется СДВГ.Ученые также провели метаанализ других подобных исследований и выяснили, что любое аутоиммунное заболевание у женщины повышает вероятность рождения ребенка с СДВГ, но самая сильная связь была установлена с диабетом 1 типа. У женщин с этим диагнозом чаще появляются дети с этим нарушением.Ученые пока не могут объяснить, как именно аутоиммунное заболевание у матери может повлиять на развитие этого неврологического расстройства у ребенка. Авторы исследования предположили, что хроническое воспаление воздействует на развитие мозга плода, в том числе на его иммунные клетки. Возможно, что воспалительный процесс меняет эпигенетические маркеры - химические вещества, которые «включают» или «выключают» гены. Все эти изменения могут вызвать СДВГ или сделать ребенка более уязвимым для окружающей среды, считают ученые.Сейчас авторы исследования сосредоточились на изучении этой причинно-следственной связи, чтобы выяснить, насколько тяжесть конкретного заболевания увеличивает риск рождения детей с СДВГ и какие методы лечения можно применять, чтобы снизить его.