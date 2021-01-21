Развенчаны популярные мифы о сахаре

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Они очень далеки от правды.Предлагаем Вашему вниманию топ-6 самые распространенные мифы о сахаре, которые Вам не раз приходилось слышать.Сахар – это сахароза, простой быстро расщепляемый углевод. Его добывают из свеклы, пальмового листа и тростника. В процессе распада продукт образует фруктозу и глюкозу – покрывающую большую часть энергозатрат организма, ускоряет метаболизм.1. Сахар вызывает привыканиеВ настоящее время нет научных доказательств того, что сахар вызывает привыкание.2. Сахар вызывает гиперактивностьЭто самый распространенный миф, связанный с сахаром. На самом деле нет никаких научных доказательств того, что причиной гиперативности, особенно у детей, является сахар.3. Сахар — причина возникновения диабетаСахарный диабет и сахар однозначно связаны. Однако сахар не является основной причиной возникновения этой болезни.4. Коричневый сахар полезней обычногоЭто обычный маркетинговый ход для того, чтобы увеличить продажи этого продукта. Диетологи отмечают, что коричневый сахар может содержать нежелательные примеси и имеет большую калорийность.5. Следует полностью отказаться от сахараВ связи с тем, что чрезмерное потребление сахара вредно для здоровья, имеет смысл сократить его потребление. Однако вовсе не обязательно полностью исключать его из рациона.6. Сахар вызывает ракКак и в случае с диабетом, здесь есть одна особенность: повышенное потребление сахара связано с увеличением веса, а избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском рака.