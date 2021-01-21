Как по глазам определить, есть ли у вас анемия
Сделать это очень легко: стоя перед зеркалом, оттяните пальцем нижнее веко вниз и обратите внимание на его внутреннюю поверхность. В норме цвет его ярко-розовый, значит, беспокоиться не очем. А вот бледно-розовый или желтоватый оттенок внутренней поверхности нижнего века должны заставить вас насторожиться. Дело в том, что из-за недостатка гемоглобина ткани и мышцы организма не получают достаточно кислорода, а значит, не могут работать в полную силу. Отсюда и бледность. Чуть позже к ней могут прибавиться одышка и повышенная утомляемость. Стоит сдать анализы, чтобы определить уровень гемоглобина в крови.
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