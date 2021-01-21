Вакцины всё-таки защитят от мутаций COVID-19

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Иммунные клетки с памятью сохраняют своё воздействие более 6 месяцев подряд, они способны противостоять мутациям вируса вроде тех, что сейчас наблюдаются в ЮАР и Англии. К такому обнадёживающему выводу пришли исследователи из Университета Рокфеллера в США.Пережившие COVID-19 пациенты могут иметь определенный уровень защиты от повторного заражения мутировавшим коронавирусом, как показало новое исследование. Его авторы обнаружили, что специфическая разновидность иммунитета от В-клеток памяти, сохраняет своё воздействие не менее 6 месяцев. B-клетки запоминают, как производить антитела против вирусов, включая и тот, что провоцирует COVID-19.Эти клетки реже обманываются мутациями шипообразных белков самых заразных вариантов ковида вроде тех, что сейчас распространяются по Англии и ЮАР, по сравнению с собственно антителами. Также мутировавший вариант обнаружен не менее чем в 17 американских штатах, как показывают данные отслеживания. Несколько других вариантов тоже распространяются по Америке, опасные мутировавшие формы захватили не только Южную Африку, но и Бразилию.Учёные беспокоились, что мутировавшие штаммы могут стать топливом для новых вспышек пандемии, особенно после того, как Дональд Трамп решил снять жёсткие ограничения на авиаперелеты в США и обратно. Технически шипообразный белок, помогающий коронавирусу инфицировать человеческие клетки, может делать новые варианты вируса менее заметными для антител, возникших под воздействием прежних вариантов вируса или после вакцинации. Но В-клетки с памятью помогут решить эту проблему, как говорится в исследовании, опубликованном в понедельник журналом Nature.