Медик рассказал, когда можно возобновлять тренировки после гриппа и COVID-19

Реабилитация после перенесенных вирусных заболеваний — длительный и сложный процесс, поэтому не следует слишком сильно увлекаться физкультурой, едва выздоровев. Но и лежать без движения тоже нельзя. Так считает Сергей Грошев, врач и кандидат медицинских наук.Грошев отметил, что в физкультуре есть важное правило — нельзя выполнять упражнения, превозмогая боль и ощутимую усталость. Если речь идет о реабилитации после коронавируса и гриппа, то организм ослаблен из-за интоксикации, поэтому нужно повременить со спортивными рекордами, и сконцентрироваться на восстановлении организма."Посильная физическая активность должна присутствовать и во время болезни, то есть, не стоит лежать без движения. Даже при постельном режиме можно делать упражнения, двигая руками и ногами. Такие простые действия будут улучшать кровообращение и метаболизм, и ускорять выздоровление", — сказал Грошев.Врач добавил, что физические упражнения чрезвычайно полезны при восстановлении после болезни, но нужно знать меру и не перенапрягать организм слишком сильно. Что касается походов в тренажерный зал, то желательно, чтобы прошло хотя бы десять дней с момента выздоровления, если речь идет о COVID-19.