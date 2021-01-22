Медики напомнили об опасности сидячего образа жизни
Спортивный психолог Эйми Лейтон, представляющая Колумбийский университет, рассказала, чем сопровождается сидячий образ жизни. Доктор дала рекомендации, которые позволят избежать негативных последствий.
Низкий уровень физической активности приводит к еще большей усталости и провоцирует астению. Чем больше человек сидит, тем более усталым он будет себя чувствовать. Эксперименты ученых показали, что умеренная физическая нагрузка трижды в неделю по двадцать минут эффективно повышает энергетический уровень.
Сидячий образ жизни приводит к забывчивости, поскольку мозговая активность, как и мышцы, требует физической нагрузки. Положение сидя в течение нескольких часов в итоге приведет к более тонкой медиальной височной доле, которая как раз отвечает за память. Эйми Лейтон предупреждает, что малоподвижность спровоцирует провалы в памяти.
По словам спортивного психолога, сидячий образ жизни приводит к плохому настроению. Движение тела связано с высвобождением гормона радости. По этой причине люди с такими привычками имеют заниженные параметры благополучия в психологическом плане.
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