Что лечит шалфей

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Шалфей - растение, которое активно используется в лечебных целях. Чай из шалфея поможет облегчить кашель, нормализовать уровень сахара в крови, понизить артериальное давление и т.д. Это растение укрепляет здоровье головного мозга: поддерживает способность к обучению, память и когнитивные возможности, может применяться в терапии деменции.Траву шалфея, благодаря ее целительным свойствам, можно применять в терапевтических целях. Шалфей используют в различных формах: чай, эфирное масло, сушеная и свежая трава, экстракт.Польза для здоровья шалфеяЧай из шалфеяТрадиционно такой чай пили для лечения простуды, кашля и бородавок.Другие варианты применения чая с шалфеем:средство для снижения давленияуспокоительноедля нормализации менструального циклажаропонижающееподдержка детоксикацииоблегчение кашлялечение язв, ангины, фарингита, ларингиталечение судорог, спазмов мышц и нервных патологийдля улучшения функций мозгадля контроля сахара в крови.Шалфей для здоровья мозгаШалфей поддерживает процессы обучения, память и когнитивные способности, имея потенциал в предотвращении и терапии деменции. Китайский шалфей предотвращает прогресс болезни Альцгеймера.Шалфей влияет на содержание ацетилхолина, (нейротрансмиттера или сигнализатора в центральной нервной системе). Ацетилхолин имеет значение в коммуникации между нейронами.Шалфей – сильный антиоксидант, противостоит повреждению тканей свободными радикалами. Это необходимо для головного мозга, так как оксидативный стресс, вызванный свободными радикалами, служит причиной развития неврологических расстройств.Прочие эффекты шалфея, которые способствуют укреплению мозга: противовоспалительный, снятие беспокойства.Шалфей борется с сахарным диабетомСахарный диабет считается хроническом метаболическом заболеванием, при котором возможность организма производить инсулин и контролировать глюкозу оказывается под угрозой.Шалфей имеет противодиабетические свойства. Чай из шалфея, который рекомендуется пить в продолжение 14 дней, снижает глюкозу в крови (на голодный желудок, повышает чувствительность к гормону инсулину в клетках печени.Чай с шалфеем, вероятно, по своему действию аналогичен метформину, противодиабетическому лекарству, которое прописывают при сахарном диабете.Спиртовой экстракт шалфея также демонстрирует гипогликемические свойства.Другое действие экстракта травы шалфея на инсулин схоже на антидиабетическоий препарат розиглитазон, так как продукт улучшает чувствительность к инсулину и снижает синтез липидов.Мускатный шалфей популярен по причине своих антидепрессивных, антимикробных и антиоксидантных свойств.Прочие полезные свойства шалфеяТрава шалфея поможет в:снижении выраженности симптоматики предменструального синдромаснятии симптомов астмыоблегчении симптомов депрессииулучшении пищеварениятерапии солнечных ожогов кожиустранении гиперлипидемии (повышенного показателя липидов).