Лекарство от артрита может не помочь при COVID-19

Мировые лидеры открыто хвалили препарат от артрита тоцилизумаб, превознося его в качестве средства лечения коронавируса. Однако исследование показало, что он может быть неэффективным.Противовоспалительный препарат для лечения артрита, который превозносили многие мировые лидеры, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в качестве «спасителя жизни пациентов с COVID-19», может быть неэффективным. Теоретически он даже представляет повышенный риск смерти для пациентов. Таковы результаты нового исследования, опубликованного в журнале BMJ. Оказалось, что 11 пациентов из 65 (17%), получавших лечение тоцилизумабом, скончались в течение 15 дней после начала приема препарата. В контрольной группе таковых было всего два человека или 3%.К 28-му дню смертность в обеих группах увеличилась, соответственно, до 14 и 6 человек. Это результаты небольшого по объему исследования с участием 129 взрослых пациентов, попавших в больницу с COVID-19 в Бразилии. Его выводы противоречат более масштабному по объему исследованию с участием 803 человек с тяжелым ковидом, которое показало, что тоцилизумаб уменьшает вероятность смерти на 24%.Однако изучающие эффективность препарата британские эксперты полагают, что новые итоги исследования не являются статистически существенными. И полученная статистика недостаточно убедительна для того, чтобы пересматривать отношение врачей к этому препарату. По их мнению, у исследования был ряд ограничений, и его выводы следует считать уязвимыми к «воле случая».