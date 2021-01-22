Муравьи могут вырабатывать сильнодействующее противогрибковое средство

Муравьи-аттины выращивают грибы для употребления в пищу. Их помощниками являются бактерии Pseudonocardia и Streptomyces, производящие метаболиты, которые защищают урожай от патогенов.Ученые сообщают в журнале ACS Central Science, что они определили первое общее противогрибковое соединение среди многих из этих бактерий по всей Бразилии. Когда-нибудь это соединение может найти применение в медицине.Изучая бактерии из гнезд муравьев в нескольких местах в Бразилии, команда обнаружила, что почти две трети штаммов Pseudonocardia вырабатывают сильнодействующее противогрибковое средство, которое они назвали аттинимицином.Хотя этот метаболит был безопасен для грибных культур, он подавлял рост грибковых паразитов. Он также был эффективен в борьбе с инфекцией Candida albicans у мышей, сравним с азол-содержащими противогрибковыми препаратами, которые используются в клинической практике, что делает его потенциальным кандидатом для лекарственного применения.