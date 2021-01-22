Группа крови предсказывает сердечно-сосудистые проблемы у пациентов с COVID-19

Среди многих осложнений, возникших в результате COVID-19, особое место занимают сердечно-сосудистые события. Новое исследование, проведенное учеными Медицинской школы Гарвардского университета, описывает корреляцию таких состояний с группой крови. Выводы команды могут помочь оценить риск таких осложнений у пациентов с COVID-19, способствуя ранней диагностике и подчеркивая потенциальные потребности в профилактической и терапевтической помощи, где это возможно.В исследовании использовался данные более 400 субъектов. За ними наблюдали в течение 30 дней, и результаты пациентов оценивались группой из трех человек. При классификации по группе крови около половины имели I, а 30%, 15% и 6% - группы крови II, III и IV соответственно. Люди, у которых в анамнезе были цереброваскулярные нарушения, чаще имели группу крови II, чем I. У пациентов с гипертонией вероятность иметь группу крови III была ниже, чем I.Вероятность серьезного сердечно-сосудистого события была в 2,5 раза выше у пациентов с группой крови II, чем с группой I. Также наблюдалась сильная тенденция к повышенному риску основных тромбозов у людей с группой крови II. Однако смертность от всех причин не показала никакой связи с группой крови.