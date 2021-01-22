Неврологи нашли способ излечения паралича

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследовательская группа под руководством профессор Дитмара Фишера смогла вернуть подвижность парализованным мышам. В центре внимания оказался белок гипер-интерлейкин-6. Он стимулирует регенерацию нервных клеток и их отростков - аксонов.Ученые смогли заставить нервные клетки моторно-сенсорной коры вырабатывать гипер-интерлейкин-6. Для этого исследователи обратились к генной терапии - инструкции по производству белка вводились в нервные клетки с вирусом. Введение осуществлялось в мотонейроны, связанные с другими нервными клетками, важными для двигательных процессов. Наличие данной связи позволило доставить инструкции по выработке гипер-интерлейкина-6 в относительно труднодоступные зоны.Таким образом, лечение генной терапией лишь нескольких нервных клеток стимулировало регенерацию аксонов большого поля различных нервных клеток в головном мозге и нескольких двигательных трактов в спинном мозге. Через 2-3 недели после травмы спинного мозга грызуны начали ходить.