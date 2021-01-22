Серьезная операция ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Новое исследование, проведенное нидерландскими учеными, предполагает, что серьезная операция может ускорять развитие болезни Альцгеймера.

Ученые изучили взаимосвязь между уровнями амилоида-бета в спинномозговой жидкости и хирургическим вмешательством. Исследователи проводили когнитивные тесты у здоровых людей старше 65 лет до ортопедической операции; образцы спинномозговой жидкости для определения уровня амилоида-бета были получены под наркозом; тесты повторялись спустя девять месяцев.

У половины пациентов когнитивные способности ухудшились по сравнению с их состоянием до операции, а у тех, у кого был изменен уровень амилоида-бета, наблюдалась картина, совместимая с началом болезни Альцгеймера, при которой преобладали проблемы с памятью.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология

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