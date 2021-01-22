Ученые сравнили низкожировую и низкоуглеводную диеты

На низкоуглевоной диете люди потребляют меньше калорий, но на низкожировой они теряют больше жира. Обе диеты не усиливают аппетит и помогают похудеть.Вес набирают от жиров или от углеводов?Сегодняшнюю эпидемию ожирения связывают с распространенностью, доступностью маркетингом продуктов питания, употребление которых приводит к избыточному получению энергии. Есть две конкурирующих теории, объясняющие этот процесс. Одна из них связывает ожирение с употреблением лишних углеводов, другая – жиров.Согласно первой теории, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов приводит к увеличению уровня инсулина в крови. Считается, что это способствует стимулированию аппетита и отложению жира в организме. Другая теория утверждает, что диета с высоким содержанием жира способствует пассивному перееданию. Избыток получения энергии в этом случае связан с высокой калорийностью жиров, их слабым эффектом на насыщение и тем, что люди получают от нее удовольствие.Низкожировые и низкоуглеводные диеты недостаточно изученыНизкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров (кетогенная) включает некрахмалистые овощи и разные животные продукты. Она требует избегания сахара, большинства углеводов, крахмала. Низкожировая диета обычно состоит из цельных растительных продуктов, включая овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты.Вопрос, помогают ли диеты с низким содержанием углеводов или жиров контролировать аппетит, является предметом длительной научной дискуссии. Ранее в исследованиях не удавалось обнаружить существенных отличий в том, какую массу теряют люди на низкожировой и низкоуглеводной диетах. Однако в таких исследованиях обычно отсутствует контроль того, как люди соблюдают диету. Даже если участникам выдают всю необходимую для диеты еду, они плохо следуют рекомендациям.Исследования, во время которых участники проживают в научных учреждениях и достоверно соблюдают диету, гораздо точнее. Однако ранее они не длились больше нескольких дней, ни одно из них не сравнивало низкожировую и изкоуглеводную диету. Также они не отвечали на вопрос насколько сильно нужно ограничить в диете количество жиров или углеводов, чтобы она работала, снижала аппетит.Новое исследованиеВ новом исследовании принимали участие 20 человек. Они провели четыре неделе в центре изучения обмена веществ Национальных институтов здоровья США. В течение первых двух недель они получали кетогенную диету, две последующие недели – низкоуглеводную.На кетогенной диете они получали 10% энергии за счет углеводов, 75% за счет жиров, а на низкожировой – 10% за счет жиров и 75% за счет углеводов. Низкожировая диета была в два раза калорийнее в рассчете на один грамм. Оба рациона включали минимум обработанных продуктов. Питание было трехразовым, между приемами пищи можно было делать любое количество перекусов. Участники могли есть в любых количествах.Исследование показало, что на кетогенной диете участники получали на 550-700 килокалорий в день меньше, чем на низкоуглеводной. Несмотря на это, при следовании каждой из диет не наблюдалось отличий в аппетите, ощущении удовольствия от еды и насыщении. На обеих диетах участники худели, но на низкожировой диете они теряли больше жира.Жиры и углеводы сами по себе не взывают переедания«Несмотря на большое количество легкоусвояемых углеводов, которые приводили к значительным скачкам в уровне глюкозы и инсулина в крови, при низкожировой растительной диете наблюдались значительное сокращение потребления калорий и потеря жировой ткани, что говорит против того, что большое количество углеводов само по себе не приводит к перееданию. С другой стороны, животная низкоуглеводная диета не привела к набору веса, несмотря на большое количество жира», - прокомментировал результаты Кевин Холл (Kevin Hall) из Национальных институтов здоровья.Новые данные говорят, что факторы, связанные с перееданием сложнее, чем просто избыток жиров или углеводов в рационе, указывают ученые. Ранее лабораторная диета, в которой работает Холл, показала, что диета, богатая обработанной пищей, приводит к перееданию и набора веса быстрее, чем диета с тем же количество жиров и углеводов, но с минимальным количеством обработанных продуктов.Ученые подчеркивают, что это исследование позволяет достоверно судить только о кратковременных полезных эффектах обеих диет. Как их свойства могут отразиться на здоровье в долгосрочной перспективе, неизвестно.