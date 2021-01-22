Ученые установили причины экземы и псориаза

Ученые создали очень подробную карту кожи, которая показывает, что клеточные процессы, возникающие в результате развития, повторно активируются в клетках пациентов с воспалительными заболеваниями кожи. Исследователи из Института Сэнгера, Университета Ньюкасла и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что кожа пациентов с экземой и псориазом имеет многие из тех же молекулярных путей, что и развивающиеся клетки кожи. Это предлагает новые потенциальные мишени для лечения этих болезненных заболеваний.Опубликованное в журнале Science исследование также дает совершенно новое понимание воспалительных заболеваний, открывая новые возможности для исследований ревматоидного артрита и воспалительного заболевания кишечника.Исследование также показало, как развивается здоровая кожная ткань, и выявило клетки, присутствующие во взрослой коже. Это имеет большое значение для регенеративной медицины, особенно для пострадавших от ожогов.«Десятки лет были потрачены на исследования клеток кожи, выращенных в лаборатории. Однако не всегда ясно, как свойства клеток меняются в лабораторных условиях. Этот Атлас раскрывает подробный состав клеток сразу после выделения из кожи развивающегося и взрослого человека. Он может служить шаблоном для исследователей, пытающихся восстановить здоровую кожу в регенеративной медицине», - рассказывает соавтор исследования, профессор Фиона Уотт.