Ученые установили причины экземы и псориаза
Опубликованное в журнале Science исследование также дает совершенно новое понимание воспалительных заболеваний, открывая новые возможности для исследований ревматоидного артрита и воспалительного заболевания кишечника.
Исследование также показало, как развивается здоровая кожная ткань, и выявило клетки, присутствующие во взрослой коже. Это имеет большое значение для регенеративной медицины, особенно для пострадавших от ожогов.
«Десятки лет были потрачены на исследования клеток кожи, выращенных в лаборатории. Однако не всегда ясно, как свойства клеток меняются в лабораторных условиях. Этот Атлас раскрывает подробный состав клеток сразу после выделения из кожи развивающегося и взрослого человека. Он может служить шаблоном для исследователей, пытающихся восстановить здоровую кожу в регенеративной медицине», - рассказывает соавтор исследования, профессор Фиона Уотт.
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