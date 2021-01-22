Раскрыт механизм получения антиоксидантов в теле человека
У группы бактерий Bacteroides, оказалось, в арсенале есть несколько ферментов, расщепляющих арабиноксиланы. Один фермент, обнаруженный группой, настолько активен, что отщепляет любую встреченную феруловую кислоту, высвобождая большое количество антиоксиданта.
Эти бактерии распознают простые и сложные арабиноксиланы с последующей активацией ферментов. Данные ферменты действуют как ножницы, разрезая связи в сложных арабиноксиланах с одновременным высвобождением феруловой кислоты. Ни одна из бактерий, изученных группой, не использовала феруловую кислоту после высвобождения, что сделало ее доступной для абсорбции в кишечнике человека.
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