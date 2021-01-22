Диетолог называет четыре важных принципа для продления жизни

Диетолог Марк Гилберт (Великобритания) назвал четыре важных гастрономических принципа, способствующих продлению продолжительности жизни. В частности, эксперт рекомендует пить зеленый чай, потреблять достаточно витамина D.

Пандемия коронавируса заставила многих людей переосмыслить свой образ жизни. Стало понятно, что тяжелые последствия ковида часто преследуют тех, кто не особенно заботился о своем питании и весе. Неудивительно, что исследование, проведенное Cambridge Weight Plan, показало: большая часть взрослого населения намерена перейти на более здоровое питание в наступившем году.

В интервью изданию Express Health британский диетолог Марк Гилберт назвал четыре гастрономических принципа, которые по его словам являются очень важными, когда речь заходит о поддержании здоровья и продления жизни.

Ограничение калорий. По словам эксперта, стремление к ограничению калорийности пищи является наиболее тщательно изученным методом в области долголетия. Диетолог заявил, что данный принцип ассоциируется со снижением риска рака, болезней сердца, других метаболических заболеваний, ответственных за большинство предотвратимых смертей. Гилберт подчеркнул, что у людей, ежедневно потребляющих не более 1500 килокалорий, «практически отсутствует» диабет 2 типа.

«Исследование, опубликованное журналом Cell Metabolism, говорит, что сокращение потребляемых калорий на 15 процентов в течение двух лет может замедлять старение, улучшая защиту организма от таких заболеваний, как рак, диабет, болезнь Альцгеймера», - добавил специалист.

Пополнять запас витамина D. Медик утверждает, что данный витамин тесно связан с иммунитетом, помогая Т-клеточному иммунному ответу организма при столкновении с инфекциями. Он указал на крупный обзор исследований, согласно которому низкий уровень витамина D коррелирует со смертностью от разных причин, включая рак, сердечно-сосудистые, инфекционные заболевания.

Употреблять ягоды. Гилберт объясняет, что этот продукт насыщен антиоксидантными веществами, влияющими на улучшение состояния сосудистой системы и сердца, снижение заболеваемости диабетом.

«Исследования в пробирках и на людях показывают, что их потребление помогает повысить чувствительность к инсулину, нормализует его реакцию на углеводную пищу, что защищает клетки от высокого уровня сахара в крови», - делится диетолог.

Пить зеленый чай. Гилберт констатирует, что его потребление защищает ДНК, помогает контролировать уровень сахара в крови. Согласно обзору семи исследований с участием 286 701 человека, привычка пить зеленый чай связана со снижением риска развития диабета на 18 процентов. Вдобавок вещества напитка содействуют уменьшению холестеринового налета в кровеносных артериях и снижению кровяного давления.
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