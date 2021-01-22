Диетолог называет четыре важных принципа для продления жизни

Диетолог Марк Гилберт (Великобритания) назвал четыре важных гастрономических принципа, способствующих продлению продолжительности жизни. В частности, эксперт рекомендует пить зеленый чай, потреблять достаточно витамина D.Пандемия коронавируса заставила многих людей переосмыслить свой образ жизни. Стало понятно, что тяжелые последствия ковида часто преследуют тех, кто не особенно заботился о своем питании и весе. Неудивительно, что исследование, проведенное Cambridge Weight Plan, показало: большая часть взрослого населения намерена перейти на более здоровое питание в наступившем году.В интервью изданию Express Health британский диетолог Марк Гилберт назвал четыре гастрономических принципа, которые по его словам являются очень важными, когда речь заходит о поддержании здоровья и продления жизни.Ограничение калорий. По словам эксперта, стремление к ограничению калорийности пищи является наиболее тщательно изученным методом в области долголетия. Диетолог заявил, что данный принцип ассоциируется со снижением риска рака, болезней сердца, других метаболических заболеваний, ответственных за большинство предотвратимых смертей. Гилберт подчеркнул, что у людей, ежедневно потребляющих не более 1500 килокалорий, «практически отсутствует» диабет 2 типа.«Исследование, опубликованное журналом Cell Metabolism, говорит, что сокращение потребляемых калорий на 15 процентов в течение двух лет может замедлять старение, улучшая защиту организма от таких заболеваний, как рак, диабет, болезнь Альцгеймера», - добавил специалист.Пополнять запас витамина D. Медик утверждает, что данный витамин тесно связан с иммунитетом, помогая Т-клеточному иммунному ответу организма при столкновении с инфекциями. Он указал на крупный обзор исследований, согласно которому низкий уровень витамина D коррелирует со смертностью от разных причин, включая рак, сердечно-сосудистые, инфекционные заболевания.Употреблять ягоды. Гилберт объясняет, что этот продукт насыщен антиоксидантными веществами, влияющими на улучшение состояния сосудистой системы и сердца, снижение заболеваемости диабетом.«Исследования в пробирках и на людях показывают, что их потребление помогает повысить чувствительность к инсулину, нормализует его реакцию на углеводную пищу, что защищает клетки от высокого уровня сахара в крови», - делится диетолог.Пить зеленый чай. Гилберт констатирует, что его потребление защищает ДНК, помогает контролировать уровень сахара в крови. Согласно обзору семи исследований с участием 286 701 человека, привычка пить зеленый чай связана со снижением риска развития диабета на 18 процентов. Вдобавок вещества напитка содействуют уменьшению холестеринового налета в кровеносных артериях и снижению кровяного давления.