Лимонный чай поможет похудеть

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Это один из самых полезных для нашей талии напитков, которые нужно обязательно включить в свой рацион. Отметим, что неправильный выбор напитков может стать препятствием на пути похудения.Чай - великолепная бескалорийная альтернатива сладким напитком, от которых человек поправляется. При употреблении полезного для здоровья чая мы не только худеем, но и получаем множество других преимуществ, к примеру, восстанавливаясь после простуды или насморка. Лимоны богаты витамином С, растворимой клетчаткой и растительными соединениями, что делает их отличным выбором для тех, кто желает похудеть. Некоторые исследования показывают, что растворимая клетчатка в лимонах продлевает ощущение сытости.Разумное употребление этого великолепного напитка вымывает токсины из организма и улучшает метаболизм - процесс, в котором употребляемая нами пищи превращается в энергию, необходимую телу для нормального функционирования. Скорость метаболизма определяет то, в каком темпе тело сжигает калорий для поддержания активности. Исследования показали, что употребление лимонного сока вместе с ограничением общей калорийности уменьшает жировые отложения и увеличивают инсулинорезистентность у женщин накануне менопаузыПриготовить обычный чай с лимоном очень просто. Надо вскипятить воду, добавить туда столовую ложку обычного чая, дать покипеть в течение минуты, после чего влить туда свежий лимонный сок и добавить сахара. Напиток рекомендуется хорошенько процедить, а потом употреблять горячим или холодным по вкусу. Можно употреблять в день по одной-две чашки чая с лимоном без сахара для более эффективных результатов.