Как организм может сигналить о нехватке омега-3?

Сигналом нехватки полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в организме часто становится ухудшение состояния кожи.«Испортившаяся» кожа, которая становится слишком сухой, чувствительной, покрывается акне, называется врачами среди частых симптомов дефицита омега-3 в организме, об этом сообщает портал Healthline. Когда их содержание достаточно кожа лучше защищена от раздражителей. Также в ней лучше удерживается влага.Помимо этого, от уровня омега-3 в организме может зависеть состояние волос. Если меняется плотность шевелюры, ее структура, это может быть показателем нехватки жирных кислот.Также имеются данные о том, что омега-3 являются веществами, важными для функционирования головного мозга. Неврологические, эмоциональные проблемы могут сигналить об их нехватке.«Многие исследования показывают корреляцию между низким уровнем омега-3 и более высокой частотой депрессии», - информирует Healthline.Дополнительно эксперты портала порекомендовали обращать внимание на следующие признаки, которые могут сигналить о проблеме:жажда,ломкость ногтей,суставная боль,утомляемость,частые простуды.