Как организм может сигналить о нехватке омега-3?
«Испортившаяся» кожа, которая становится слишком сухой, чувствительной, покрывается акне, называется врачами среди частых симптомов дефицита омега-3 в организме, об этом сообщает портал Healthline. Когда их содержание достаточно кожа лучше защищена от раздражителей. Также в ней лучше удерживается влага.
Помимо этого, от уровня омега-3 в организме может зависеть состояние волос. Если меняется плотность шевелюры, ее структура, это может быть показателем нехватки жирных кислот.
Также имеются данные о том, что омега-3 являются веществами, важными для функционирования головного мозга. Неврологические, эмоциональные проблемы могут сигналить об их нехватке.
«Многие исследования показывают корреляцию между низким уровнем омега-3 и более высокой частотой депрессии», - информирует Healthline.
Дополнительно эксперты портала порекомендовали обращать внимание на следующие признаки, которые могут сигналить о проблеме:
жажда,
ломкость ногтей,
суставная боль,
утомляемость,
частые простуды.
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