Диетологи рассказали, как правильно изменить пищевые привычки

Менять пищевое поведение — достаточно сложно.Многие за собой замечали, что после похудения ненавистные килограммы спустя какое-то время снова возвращаются.Как изменить пищевые привычки и всегда оставаться в прекрасной форме, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.Лишний вес – проблема номер один в мире. Если было бы просто похудеть, работали бы коктейли, таблетки и липосакция, то не было бы столько полных людей. Это комплексная проблема, имеющая ряд причин, которая требует системного решения, – отметила Никитчук.Она пояснила, что для многих людей с избыточным весом самое сложное – начать и не остановиться.Правила, которые помогут изменить пищевые привычкиНужно не бороться с последствиями, а работать с причинами. То есть в первую очередь необходимо понять, почему организм запасается жиром.Если вы хотите похудеть, вы должны принять волевое решение и изменить свой образ жизни не для избавления от килограммов, а навсегда.Обязательная часть для похудения – терапевтическое обучение. Вы должны четко понимать все процессы в организме.Мозг работает так: поступает информация, которая должна уложиться в логическую цепочку. И тогда наступает осознанность. Только после этого мы будем осмысленно делать выбор в сторону здоровых продуктов, без стресса отказываться от вредностей и появится самоконтроль, – подчеркнула Никитчук.Если читать рекомендации нутрициологов, блогеров и диетологов в интернете, то логическая цепочка никогда не выстроится. Так как информация противоречива.