Кофе временно компенсирует влияние недосыпа на мозг

Хорошо известно, что при подготовке к экзаменам студенты не спят ночами и пьют много кофе. Но недосып не оказывает на их мозг такого отрицательного воздействия, как при прочих обстоятельствах, именно благодаря кофе.Ученые из Института аэрокосмической медицины в немецком Кёльне провели исследование о влиянии на мозг неоднократных эпизодов дефицита сна в течении рабочей недели. Выяснилось, что если жертвы недосыпа употребляли кофе с кофеином в течение дня, то воздействие нехватки ночного отдыха на работу их мозга было минимальным. Особенно, если сравнивать с участниками контрольной группы, которые получали кофе без кофеина.Исследователи подчеркивают, что речь идет о кратковременном эффекте кофе, который наблюдался только в первые три-четыре дня опытов. После пятого дня уже не было никакой разницы в группе получавших кофе с кофеином и без. Следовательно, благотворное влияние кофе на людей с дефицитом сна носит временный характер. По оценкам ученых, более 30% взрослого населения стран Запада получает менее 7-8 часов сна в будние дни, а 15% спят менее 6 часовНаука доказала, что дефицит сна оказывает крайне негативное воздействие на здоровье и психическое благополучие человека. К примеру, недосып провоцирует сонливость, ослабляет бдительность и внимание, то есть негативно влияет на работу мозга. И вот теперь доказано, что в краткосрочной перспективе этот негатив можно компенсировать за счет кофе.