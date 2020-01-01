Берегите сердце от COVID-19

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Новая коронавирусная инфекция может создавать значительный риск поражения сердца. По данным отечественных и зарубежных кардиологов, могут иметь место как обусловленный общим тяжелым состоянием, так и прямой механизм развития кардиоваскулярных патологий.Гипоксия и дефицит энергии на фоне осложнений COVID-19По авторитетному мнению к.м.н., доц. С.А. Бондарева и соавторов, поражение сердца при COVID-19 может происходить на фоне общей тканевой гипоксии. На фоне недостатка кислорода развиваются обменные нарушения, блокирующие обеспечение тканей энергией. Быстрая утомляемость, слабость – проявления нарушения питания мышц и других тканей. Особенно плохо переносят дефицит энергии сердце и головной мозг. Для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, авторы рекомендуют введение прямых переносчиков энергии, самым удобным из которых является фосфокреатин (Неотон)1. Фосфокреатин, в нормальных условиях находящийся в мышцах и других тканях, является мощным фактором ресинтеза молекул АТФ. При нарушении соотношения между АТФ и фосфокреатином, при снижении концентрации фосфокреатина в тканях развивается энергетический дефицит. Введение экзогенного фосфокреатина (Неотона) пациентам, перенесшим COVID-19, рекомендуется для восполнения потребности в естественном фосфокреатине, модуляции метаболических процессов сердца и других тканей.Коронавирус может влиять на клетки сердца?Предположение о том, что коронавирус может напрямую поражать сердце, были высказаны P?rez-Bermejo и соавторами на основании зафиксированных морфологических и транскриптомных изменений структуры кардиомиоцитов у пациентов с COVID-192. Нарушения структуры кардиомиоцитов могут требовать длительного восстановления и обуславливать прогрессирование заболеваний сердца и возрастание риска сердечно-сосудистых катастроф. По данным исследования Shi и соавторов, включавшем 416 пациентов, поражение сердца является частым (19,7%) осложнением COVID-19. Смертность от коронавирусной инфекции была выше среди пациентов с заболеваниями сердца, в целом инфекция протекала тяжелее3.В октябре 2020 года были опубликованы отечественные рекомендации по диагностике и лечению фульминантного миокардита – воспалительного заболевания сердца, развивающегося на фоне COVID-194. Согласованное заявление Национального общества по изучению проблем липидологии и ассоциированных метаболических заболеваний, Межрегионального общества внутренней, спортивной и профилактической терапии, опубликованное д.м.н., проф. О.Ш. Ойноткиновой и коллегами состоит в том, что все пациенты с COVID-19, особенно с тяжелым течением должны быть обследованы на предмет поражения сердечной мышцы.Маркерами миокардита на фоне COVID-19 являются уровень тропонина, BNP, pro-BNP в комплексе с другими лабораторными тестами, анализом клинической картины, результатов инструментальных обследований. Миокардит является заболеванием, которое требует комбинированной медикаментозной терапии, обеспечивающей контроль ритма, давления, вязкости крови и адекватную кардиопротекцию. Для кадиопротекции используется фосфокреатин (Неотон), курсом 7-15 дней. Нормализация и поддержание метаболических процессов сердца при прямом поражении кардиомиоцитов повышает эффективность лечения, снижает риск сердечно-сосудистых событий.О новой коронавирусной инфекции пока известно мало, однако важным предположением экспертного сообщества является высокий риск поражения сердца. Применение в составе комплексной терапии экзогенного фосфокреатина (Неотона) рекомендовано как пациентам, перенесшим COVID с остаточными проявлениями (утомляемость, мышечная слабость), так и с явными симптомами кардиологической патологии.