Терапевт назвал способствующие продлению жизни принципы питания

По мнению врача терапевта Тима Лебенса (Великобритания), определенные принципы питания могут способствовать продлению жизни, и одним их таковых он считает отказ от сахара.Изданию Express терапевт сообщил, что продукты насыщенные белым сахаром, наносят столь сильный ущерб здоровью, что их можно считать «тихими убийцами». Увлеченность такой едой прочно ассоциирована с ожирением и диабетом 2 типа.Еще один принцип – строго умеренное употребление соли.«Предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов, не более одной чайной ложки», -констатировал Лебенс.Также принципом, способствующим продлению жизни, терапевт назвал потребление растительной пищи, в особенности разноцветного окраса, с яркой кожурой. В рацион медик посоветовал включить чечевицу вместе с горохом, орехами, нутом – данные продукты, по словам Лебенса, отличаются высокими уровнями жизненно важных для организма человека питательных веществ, белков, углеводов.Помимо этого, комментирует врач, важно соблюдать правило умеренности, не переедать. Лебенс уточнил, что пищеварительная система доносит до мозга сигнал о сытости через 20 минут после фактического насыщения.