Медики рассказали о пользе корицы для профилактики диабета

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Очень важно начать лечение преддиабета как можно раньше.Корица – это не только ароматная пряность, но и эффективное лекарственное средство. Ученые уже давно изучают свойства корицы, которая способна увеличить количество антиоксидантов, что положительно сказывается на состоянии сердца и способствует снижению сахара в крови.Именно последним свойством заинтересовались врачи Диабетического центра «Джослин» в Бостоне (США). По их мнению, корица помогает контролировать сахар в крови у людей с преддиабетом и способна замедлить переход к диабету 2 типаПо оценкам ученых, только в США 90 млн человек имеют преддиабет – состояние, когда уровень сахара в крови выше нормы и со временем приводит к диабету 2 типа. Поэтому очень важно начать лечение преддиабета как можно раньше.Одним из безопасных профилактических средств для этого заболевания может стать обычная корица. Ученые провели исследование, которое показало положительный эффект от добавления корицы в рацион для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Участники принимали по капсуле корицы в дозировке 500 мг в течение 12 недель.Такие добавки с корицей снижали уровень глюкозы в крови и улучшали реакцию организма на прием пищи с углеводами, что является отличительными признаками преддиабета. Корица хорошо переносилась участниками и не вызывала побочных эффектов. А значит, такая пищевая добавка может быть рекомендована пациентам с преддиабетом.