Мутация митохондрий увеличивает риск диабета у мужчин
Исследователи из Университета Южной Калифорнии вместе с коллегами из Японии из Университета Дзюнтендо обнаружили более высокий уровень вредного жира на животе и СД2 среди японских мужчин с определенным вариантом митохондриального гена.
Этот вариант в участке митохондриального пептида MOTS-c обнаруживается только в популяциях Восточной Азии и, как было показано, на людях и на мышах, предотвращает нормальное производство MOTS-c и снижает полезное действие физических упражнений. Кроме того, носители вредоносного варианта секретировали более высокие уровни биоактивной формы пептида в попытке компенсировать его дефицит.
Результаты, опубликованные в журнале Aging, также предполагают, что умеренные и высокие уровни ежедневной физической активности могут компенсировать повышенный риск, связанный с данным геном.
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