Мутация митохондрий увеличивает риск диабета у мужчин

Новое исследование диабета 2 типа (СД2) среди населения Японии выявило ранее не охарактеризованный генетический вариант, подвергающий мужчин-носителей большему риску заболевания, а также механизм, с помощью которого это происходит. Влияние варианта наиболее выражено у мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни; у людей с данным вариантом гена СД2 встречается на 65% чаще, чем у мужчин, ведущих сидячий образ жизни без него.Исследователи из Университета Южной Калифорнии вместе с коллегами из Японии из Университета Дзюнтендо обнаружили более высокий уровень вредного жира на животе и СД2 среди японских мужчин с определенным вариантом митохондриального гена.Этот вариант в участке митохондриального пептида MOTS-c обнаруживается только в популяциях Восточной Азии и, как было показано, на людях и на мышах, предотвращает нормальное производство MOTS-c и снижает полезное действие физических упражнений. Кроме того, носители вредоносного варианта секретировали более высокие уровни биоактивной формы пептида в попытке компенсировать его дефицит.Результаты, опубликованные в журнале Aging, также предполагают, что умеренные и высокие уровни ежедневной физической активности могут компенсировать повышенный риск, связанный с данным геном.