Названы витамины, особенно необходимые зимой для организма человека

Зимой потребность организма в витаминах становится особенно актуальной. Поэтому необходимо обеспечить организм полноценным составом полезных веществ.По словам специалистов, в качестве средств для укрепления иммунитета, да и вообще, улучшения своего самочувствия, очень хорошо себя проявили продукты с высоким содержанием витамина А, а также группы В, С и D.Следовательно, нужно особое внимание уделить наличию в рационе молочных продуктов, яичного желтка и желто-оранжевых фруктов, которые богаты витамином А. Это позволит поддержать работу слизистых в носу, горле, бронхах и лёгких.Витамины группы В можно найти в мясе и цельно-зерновом хлебе. Они особенно полезны в случае появления раздражительности и усталости.Витамин С помогает укрепить свою стрессоустойчивость и в больших количествах он содержится в квашеной капусте, лимоне и болгарском перце.Что же касается витамина D, то здесь на помощь придет жирная рыба, а также вышеназванные яичный желток и молочные продукты.Все эти вещества являются крайне важными факторами питания и они в обязательном порядке должны входить в рацион.