Красные руки назвали симптомом опасной болезни

Это симптом неалкогольного стеатогепатита.Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита. Об этом сообщается на сайте авторитетной американской клиники Mayo. Болезнь является агрессивной формой неалкогольной жировой болезни печени, которая может прогрессировать до цирроза.Среди симптомов этого заболевания также называется вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также пожелтение кожи и глаз.К неалкогольному стеатогепатиту предрасположены люди с избыточным весом, высоким уровнем сахара и жиров в крови, выяснили специалисты клиники.Для снижения риска развития заболевания, врачи рекомендуют правильно питаться, следить за свои весом и больше двигаться.