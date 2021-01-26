Врач назвал привычку, ведущую к росту жира на животе

Врач Айтор Санчес (Испания) сообщил, что курение является привычкой, способствующей, помимо прочего, росту висцерального жира в области живота.На страницах издания Lavanguardia врач назвал малоизвестный «побочный эффект» такой привычки, как курение сигарет. Специалист заявил, что пристрастие к табаку может вести к появлению толстого живота и увеличению массы висцерального жира.«Висцеральный – это жир, накапливаемый в брюшной полости вокруг внутренних органов. Данный тип ожирения является наиболее опасным, он делает человека подверженным наибольшему риску развития метаболических заболеваний», - предупредил медик.Он пояснил, что в организме курильщиков хуже работают механизмы выработки инсулина, и потому хуже контролируется уровень сахара в крови. Данная особенность способствует развитию ожирения, в особенности на животе.Что касается прибавки в весе после того, как человек бросает курить, данный феномен действительно хорошо известен, соглашается врач. По его словам, в этом случае к набору веса ведет не отказ от табака, а попытки людей справиться со стрессом, возникающим из-за исчезновения привычки и ассоциированных ритуалов, действий. Большинство в данных обстоятельствах свой стресс начинают заедать.