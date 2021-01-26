Медики разобрались с риском передачи коронавируса от матери ребенку

Специалисты Минздрава РФ считают, что нет убедительных доказательств вертикальной передачи новой коронавирусной инфекции от беременной ее ребенку или через грудное молоко. В новых рекомендациях ведомства говорится: "В настоящее время имеется большое количество сообщений об обнаружении РНК или антител к SARS-CoV-2 в пуповинной крови, тканях плаценты, а также генома вируса в биологических средах новорожденных. Однако убедительные доказательства вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время отсутствуют. Кроме того, нет достоверных данных о выделении данного патогена с грудным молоком. По имеющимся данным, вирус также не обнаруживался в амниотической жидкости и влагалищном секрете".По словам экспертов, заражение ребенка от матери происходит вследствие тесного контакта зараженной или персонала клиники с ребенком. Минздрав ссылается на американскую статистику: анализ, касавшийся 100000 беременных, показал возможность вертикальной трансмиссии в 5,3% и частоту рождения COVID-19-позитивных новорожденных в 8%. Вирус выделяли из плаценты в 12% случаев, из пуповины - в 6%, из амниотической жидкости - в 5,6%, из грудного молока - 5%, вагинального секрета - в 4,6%.Медики также подсчитали, что инфицированные женщины рожали раньше положенного срока в 14,3-25% случаев. Выкидыши наблюдались в 14,5% случая. Преждевременный разрыв плодных оболочек и задержка роста плода отмечались в 9,2% и 2,8-25% случаев соответственно. Наиболее частым послеродовым осложнением являются послеродовые кровотечения. К тому же, инфицированные пациенты нередко переживали кесарево сечение, рожали детей с низкой массой тела. В реанимацию попадает относительно немного беременных - 3,6-31,3%. Искусственная вентиляция требуется примерно 4%, а летальный исход наступает у 0,14-2,7% случая.Специалисты не советуют отказываться от грудного вскармливания, правда, перейдя на сцеживание, используя дезинфицируемые емкости для хранения. Возвращение к полноценному грудному вскармливанию возможно после получения двух отрицательных тестов на коронавирус как у матери, так и у ребенка. Инкубационный период заболевания у новорожденных составляет 3-7 дней.