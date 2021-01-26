Медики рассказали об эффективности утреннего употребления воды с лимоном

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Специалисты в один голос твердят о пользе употребления воды сразу после утреннего пробуждения. Но нужно ли добавлять в воду лимон?"Пить воду с утра действительно полезно, но нет никаких научных исследований, которые доказывали бы пользу лимона в воде. Да, в лимоне довольно много витамина C, но, например, в шиповнике его почти в сорок раз больше. Плюс, лимонная кислота может провоцировать раздражение слизистой оболочки желудка, поэтому не следует пить воду с лимоном, если у вас есть проблемы с ЖКТ", — сказал тренер по бодибилдингу и диетолог Станислав Михайловский, отметив, что у лимонного сока есть и выраженные преимущества — он снижает вероятность появления камней в почках и препятствует развитию подагры.По словам Олега Волкова, кардиолога и медицинского директора компании "Angioline", добавлять дольки лимона в воду (при отсутствии противопоказаний) — очень полезная практика. "Вода с лимонным соком полезна для сердца и артерий. Такой напиток эффективно очищает сосуды и артерии, и помогает бороться с патологиями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вода с лимоном полезна при гипертонии, а также приводит в норму уровень холестерина. Есть исследования, доказывающие, что цитрусовые способствуют хорошему настроению, а также в целом позитивно влияют на ЦНС", — говорит Волков.