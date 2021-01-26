Вакцины от коронавируса понадобятся домашним животным

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Могут ли кошки и собаки вакцинироваться для предотвращения заражения их хозяев COVID-19? Передача этого вируса от животных к человеку представляет существенный и долговременный риск, как утверждают ученые.Группа учёных утверждает, что домашние животные могут заражаться коронавирусом и со временем передавать его людям. Из-за таких перекрестных заражений могут появляться и новые варианты опасного патогена, проходящие через эволюцию. Тем более, если поверить в официальную версию о том, что изначально COVID-19 и появился в организме животных, от которых он попал в человека. Сейчас принято считать, что первым носителем вируса были летучие мыши, а потом существовало какой-то передаточное звено, с мясом которого в организм людей и проник коварный патоген.В Дании в прошлом году были выявлены сотни вариантов COVID-19, связанных с разводимые здесь ласками, из-за чего миллионы этих животных были уничтожены. И вот теперь ученые из Университета Восточной Англии вместе с коллегами из университета Миннесоты в статье для журнала Virulence пишут о необходимости в будущем вакцинировать домашних животных от COVID-19. Конечно, это возможно только в том случае, если вакцинация завершится среди людей. Скорее всего, для животных будут создавать отдельные прививки. При этом авторы исследования ссылаются на нашу страну, в которой уже стартовала разработка подобных вакцин.Исследователи подчеркивают, что у кошек коронавирус развивается бессимптомно, но они могут заражать человека. Сценарий передачи вируса через собак пока детально в науке не описан, но теоретическая возможность заражения сохраняется. Сегодня домашние животные всё чаще являются полноценными членами семей, поэтому те болезни, которые они переносят в своем организме, могут передаваться человеку.