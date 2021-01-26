Названы главные причины неприятного запаха изо рта

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Во время карантинных ограничений проблемы особенно очевидны.Надев маску, многие люди осознают наличие такой проблемы как неприятный запах изо рта, являющийся следствием гигиенических ошибок или скрытых заболеваний.Технический термин для обозначения неприятного запаха изо рта – галитоз. Его происхождение обусловливает избытком анаэробных бактерий, устремляющихся в труднодоступные места во рту и питающихся остатками пищи. У более 90 процентов людей, страдающих галитозом, его причиной являются бактерии – причем, они могут аккумулироваться не только в ротовой полости, но и горле, почках, печени, носовых пазухах, об этом сообщает журнал Fit for Fun (Германия).Ошибки гигиены. Чем больше остатков пищи во рту, тем лучше для бактерий. Но неприятный запах изо рта мы можем ощущать в маске, даже если чистим зубы регулярно. Есть участки, до которых щетина зубной щетки не может добраться: здесь могут образовываться бактериальные отложения, которые затем начинают пахнуть. Поэтому, помимо чистки щеткой, полезно регулярно использовать зубную нить.Запах утреннего дыхания. За ночь вырабатывается меньше слюны, это ухудшает процессы удаления бактерий в полости рта, способствуя неприятному запаху утреннего дыхания. Постоянная сухость во рту, вызывающая запах по утрам, бывает следствием ночного храпа, в том числе связанного с апное.Запах изо рта после еды. Переваривание некоторых продуктов связано с выделением веществ, также способных вызывать отталкивающий запах изо рта: например, капуста, спаржа, красное мясо, некоторые виды рыбы, молочные изделия, кофе, алкоголь.Запах как следствие болезни. В случае кариеса, воспаления десен, заболеваний пародонта и т.п., может возникать особенно неприятный «аромат» изо рта бактериального происхождения. За его лечением необходимо обращаться к стоматологу.«Помимо болезней зубов и десен, неприятный запах изо рта объясняется органическими и даже психологическими причинами. В этих случаях также важно обращаться к медикам, поскольку галитоз может быть частью клинической картины»Органические причины. Неприятный запах изо рта и горла обычно имеет слегка гнилостный оттенок. Кислый запах указывает на более глубокую проблему (возможны болезни пищеварительного тракта).Заболевание почек также влияет на запахи, исторгаемые организмом, придавая им оттенок аммиака.Психические причины. Плохой запах изо рта иногда объясняется нервным желудком – нарушением в работе этого органа, вызываемым стрессом.