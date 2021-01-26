Назван продукт, помогающий пенсионерам сохранить память

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Эффективный способ профилактики деменции.Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что умеренное употребление орехов снижает риски угасания когнитивных функций и развития деменции с возрастом.В новом исследовании ученые постарались выяснить, как употребление орехов влияет на способности к обучению, память, тревожность 17 000 человек в период 1993 по 2016 год.В ходе исследования было обнаружено, что у людей, которые начали употреблять орехи два раза в неделю или чаще в возрасте 40 лет риск снижения когнитивных функций был на 15% ниже в возрасте старше 60 лет, в отличие от тех, кто ел орехи крайне редко – 1 раз в месяц.Ученые отметили, что употребление орехов в пищу один раз в неделю уменьшал риск деменции в возрасте 70 лет на 23%