Чтобы снизить риск урологических проблем, нужно пить достаточно воды

"Несмотря на то, что организм человека на 60% состоит из воды, многие люди по-прежнему недооценивают важность употребления суточной нормы жидкости. Помимо того, что вода необходима для обеспечения нормального обмена веществ, участвует в процессах терморегуляции, амортизирует суставы, она предотвращает возникновение урологических заболеваний и манифестацию урологических инфекций", - говорит Константин Прохоренко, врач-уролог ФНКЦ ФМБА России.По его словам, некоторые пациенты ошибочно полагают, что урологические патологии могут встречаться только у мужчин, но это совершенно не так. Урология занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочевой и половой систем, как у мужчин, так и у женщин. Согласно статистике, риск возникновения урологических патологий (уретрит, цистит, пиелонефрит, трихомониаз) у женщин значительно выше, чем у мужчин. Более 50% девушек хотя бы раз в жизни сталкиваются с проблемами мочеполовой системы, отмечает эксперт.Он подчеркивает: "При этом, приблизительно 35% мужчин трудоспособного возраста болеют простатитом. Безусловно, существуют различные причины возникновения данных патологий: особенности анатомии, наследственная предрасположенность и прочие. Однако дефицит воды в организме в том числе грозит возникновением подобных проблем. Недостаток жидкости провоцирует ухудшение работы почек, нарушает фильтрацию мочи. Это приводит к застойным явлениям, что чревато образованием солей мочевой кислоты, а затем и формированием камней в почках или мочевом пузыре.Кроме того, из-за дефицита воды замедляется выведение метаболитов, слизь и бактерии накапливаются в организме. Для того, чтобы предотвратить развитие урологических патологий, важно уделить особое внимание профилактике возникновения инфекций. Мужчинам и женщинам, с подверженным заболеваниям почек и мочевыделительной системы, следует ежедневно выпивать не менее 2 литров жидкости, так как вода способствует скорейшему выведению из организма шлаков, токсинов и бактерий".