Постоянно хотите есть, несмотря на правильное питание? Избегайте этих ошибок, чтобы похудеть

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Вы придерживаетесь здоровой диеты, но по-прежнему страдаете от постоянного голода? Вашему организму может не хватать важных питательных веществ, которые необходимы ему для поддержания насыщения в течение длительного времени. Так вы предотвратите тягу к еде.Тяга в основном возникает, когда ваше тело получает неправильные углеводы, которые повышают уровень сахара в крови, а затем снова быстро падают. И особенно если вы едите слишком мало в день - убедитесь, что у вас здоровый баланс питательных веществ.Сложные углеводы важныЕсли вы не соблюдаете строгую кетогенную диету и не хотите только здоровую пищу, вам не следует избегать углеводов в целом.«Не все углеводы одинаковы. Простые сахара, такие как белый хлеб или пшеничная лапша, не обеспечивают надолго сытости», - объясняет диетолог Коллин Высоцки-ВудсГлюкоза быстро метаболизируется. Мы используем ее энергию для всех физических действий и функций, таких как дыхание. Напротив, сложные углеводы перевариваются медленнее, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость. Это включает фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, макароны из цельной пшеницы и овсянку.Эти продукты предотвращают столь резкий скачок уровня сахара в крови. Всего девять граммов за один прием пищи заставят вас дольше чувствовать сытость.Белки важны для длительного насыщенияБелки также играют важную роль в предотвращении повторного чувства голода через короткое время.«Организму требуется больше времени для переваривания белков, чем для углеводов. Вот почему мы чувствуем сытость в течение более длительного периода времени после употребления», - объясняет Высоцки-Вудс.Белок содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца, йогурт и сыр. Но растительные белки из бобов, кукурузы, сои, и цельнозерновых продуктов, таких как киноа, также надолго сохранят чувство сытости.Здоровые жиры - одни из нихВам также следует включать жиры в сбалансированное питание. К полезным жирам относятся авокадо, орехи, семена льна и жирная рыба, например лосось или тунец.«Здоровые жиры заставляют нас чувствовать себя сытыми на долгое время. Через восемь-двенадцать часов жир - это макроэлемент, который переваривается дольше всех», - говорит Высоцки-Вудс.Вместо того, чтобы полностью исключать одно из этих важных питательных веществ из меню как часть диеты, вы должны предпочесть более здоровые варианты, которые насытят вас в течение нескольких часов.