Названа диета, обеспечивающая ремиссию при диабете второго типа
Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 1357 добровольцев 47-67 лет, у большинства из которых были проблемы с массой тела. Люди придерживались низкоуглеводной диеты на протяжении 12 недель, а затем ученые оценивали их состояние через 6 и 12 месяцев. Участники исследования, в частности, отказались от крахмалистых углеводов, которые входят в состав картофеля и мучных изделий.
"Низкоуглеводная диета на протяжении 12 недель значительно повысила вероятность ремиссии сахарного диабета второго типа. Выяснилось, что такая диета позволяет держать диабет под контролем более эффективно, чем другие системы питания", — говорят американские ученые, подготовившие исследование.
Теперь авторы исследования планируют провести еще ряд опытов, связанных с контролем употребляемых калорий. Предполагается, что такие проекты позволят создать новые полезные рекомендации по питанию для диабетиков и людей с серьезными проблемами с лишним весом.
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