Названа диета, обеспечивающая ремиссию при диабете второго типа

Люди с сахарным диабетом второго типа, которые придерживаются низкоуглеводной диеты на протяжении двенадцати недель, повышают вероятность ремиссии заболевания примерно на 30 процентов. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета A&M (Соединенные Штаты).Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовали 1357 добровольцев 47-67 лет, у большинства из которых были проблемы с массой тела. Люди придерживались низкоуглеводной диеты на протяжении 12 недель, а затем ученые оценивали их состояние через 6 и 12 месяцев. Участники исследования, в частности, отказались от крахмалистых углеводов, которые входят в состав картофеля и мучных изделий."Низкоуглеводная диета на протяжении 12 недель значительно повысила вероятность ремиссии сахарного диабета второго типа. Выяснилось, что такая диета позволяет держать диабет под контролем более эффективно, чем другие системы питания", — говорят американские ученые, подготовившие исследование.Теперь авторы исследования планируют провести еще ряд опытов, связанных с контролем употребляемых калорий. Предполагается, что такие проекты позволят создать новые полезные рекомендации по питанию для диабетиков и людей с серьезными проблемами с лишним весом.