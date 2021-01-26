Ученые объяснили, чем опасен бодипозитив

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Многих расслабляет такой вид мышления.Ученые из Европейского университета в Мадриде провели исследование, чтобы понять – действительно ли люди с лишним весом могут считаться здоровыми, если занимаются физической активностью.Эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья полмиллиона испанцев разного пола, средний возраст которых составлял 42 года.Участников эксперимента разделили на несколько групп по весовой категории: 42% с нормальным индексом массы тела, 41% с избыточным весом и 18% с ожирением. При этом, специалисты учли физическую активность испытуемых и состояние их сердечно-сосудистой системы.Оказалось, что физическая активность при любом весе человека может влиять на его состояние здоровья в положительную сторону. Однако, независимо от уровня активности, у людей с избыточным весом общее состояние организма все равно было значительно хуже, чем у тех, у кого нормальный вес.Так, ученые опровергли миф о том, что можно быть пухленьким и здоровым. Это означает, что принимать и любить свое тело нужно, но бороться с лишними килограммами все же необходимо!Наши результаты опровергают представление о том, что физически активный образ жизни может полностью свести на нет пагубные последствия избыточного веса и ожирения.– подытожил результаты доктор Алехандро Люсия.