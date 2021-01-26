Названы продукты, способные навредить похудению

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Они не так полезны, как может показаться.Существуют полезные продукты, которые не приносят вреда вашему организму и дают необходимые витамины и микроэлементы. Однако эта пища имеет ряд других характеристик, которые делают ее вредной для похудения.Существует полезная еда, которая не даст вам ощущение сытости – именно поэтому от нее лучше отказаться. О том, какие продукты не принесут пользы при похудении.СмузиДа, стакан смузи из свежих фруктов, орехов и йогурта – это вкусно. Бесспорно, в нем есть немало витаминов и микроэлементов.Однако в чашке смузи содержится такое же количество калорий, как в полноценном приеме пищи. Но насытиться смузи невозможно, поэтому вы непременно съедите что-то еще и это приведет к перееданию.Бурый рисХотя он действительно полезен для организма, однако в нем слишком много калорий. Чашка вареного бурого риса содержит около 40 граммов углеводов, что соответствует 3-4 кускам белого хлеба.СухофруктыНе нужно злоупотреблять сухофруктами, ведь в них мало питательных веществ, зато много сахара. Лучше употреблять свежие фрукты и овощи.Фруктовые и овощные чипсыДа, эти чипсы менее вредны, чем жаренный в масле оригинал. Но они не содержат полезных веществ, не дают ощущение сытости и только возбуждают аппетит.