Тяжелую форму COVID-19 можно предсказать на ранней стадии

Новое исследование, которое еще не опубликовано в научном журнале, может объяснить, почему не все люди тяжело болеют новым коронавирусом. Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что очень ранние изменения иммунного ответа на вирус можно использовать для прогнозирования, у кого разовьется тяжелое заболевание, а у кого нет.Ученые взяли 605 образцов крови у 207 человек с COVID и 45 здоровых людей из контрольной группы и измерили их иммунные реакции в течение 90 дней. В конце исследования они сравнили иммунные ответы людей, переживших тяжелый COVID, с людьми, которые страдали легкой формой заболевания или не имели симптомов.Они обнаружили, что на ранней стадии инфекции иммунная система людей с тяжелой формой COVID вырабатывала более высокие уровни воспалительных цитокинов, таких как TNF-альфа, по сравнению с людьми с легкой формой заболевания. У людей с тяжелой формой также было меньше иммунных клеток, которые, как известно, специально нацелены на вирус, таких как Т-клетки и В-клетки. Другими словами, на ранней стадии заражения у людей с тяжелой формой было меньшее количество иммунных клеток, которые могли бы атаковать вирус, а также более высокий уровень воспаления.