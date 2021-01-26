Коронавирус вылечат таблетки от подагры

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Доступные по стоимости таблетки от подагры могут сократить риск госпитализации пациента с коронавирусом на 25%. К такому выводу пришли ученые из Канады.Канадские ученые установили, что применяющиеся для лечения подагры дешёвые таблетки уменьшают риск пациентов с COVID-19 попасть в больницу на четверть. Ежедневный приём противовоспалительного препарата колхицина сокращает риск более тяжелой формы коронавируса, как продемонстрировали испытания с участием 4 000 человек. Их результаты публикует газета Times.Другие эксперты называют данное исследование воодушевляющим, но призывают опубликовать большее количество информации. Если итоги наблюдений подтвердятся, то человечество получит в свои руки один из доступных практически для каждого инструментов лечения коронавируса. Стоимость колхицина невысока, поэтому этот препарат может применяться в самых разных странах и разными врачами. Это особенно важно, если учесть, что пока против коронавируса специфических лекарств почти нет.В России применяют варианты японского препарата от гриппа фавипиравира, но в других странах он для этих целей не лицензирован. На Западе активно используется стероидное лекарство дексаметазон, которое уменьшает риск смерти у самых тяжелых больных. Однако надежды человечества на включение в список гидроксихлорохина, который активно продвигался американским президентом Дональдом Трампом, не оправдались - лекарство оказалось неэффективным.