Чем опасны для здоровья чайные пакетики

В обычных бумажных чайных пакетиках нет никакого вреда для организма человека, но если речь идет о пластиковых пакетиках, то они могут создавать опасное микрозагрязнение в органах и тканях.Сотрудники Университета Макгилла (Канада), группу которых возглавила профессор химического машиностроения Натали Туфенкджи, опубликовали статью в издании Environmental Science & Technology, посвященную опасности пластиковых чайных пакетиков. Употребление чая, заваренного из таких пакетиков, может сопровождаться опасностями, связанными с микропластиковым загрязнением.Ученые изучили расфасованный в пластиковые пакетики чай четырех марок, и выяснили, что нагрев таких пакетиков в кипятке приводит к высвобождению миллиардов микропластиковых частиц. "Когда вы завариваете опасный пакетик чая в кипятке, то в вашем стакане появляется примерно 11.5 млрд микропластиковых и более 3 млрд нанопластиковых частиц. Это очень значительное загрязнение, которое может навредить организму", — говорит Туфенкджи.Как именно микропластик влияет на организм человека — пока не ясно. Но опыты с модельными насекомыми показывают, что микропластиковые частицы в организме могут вызывать серьезные нарушения.