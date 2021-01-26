Пять продуктов, которые должны быть в рационе всех женщин после 40

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Добавьте их в свой рацион.После 40 лет сбалансированное питание поможет женщинам не только поддержать физическую форму и здоровье, но и защитит организм от многих заболеваний.К таким полезным продуктам, в первую очередь, относится шпинат. В нем много магния, который снижает симптомы ПМС. Также он полезен для здоровья костей, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск приступов астмы.Стоит включить в рацион и семена льна. Благодаря большим дозам омега-3 жирных кислот, этот продукт превосходно подходит для сердца и поддержания уровня сахара в крови. Ежедневное употребление семян льна оказывает противовоспалительное воздействие на организм. Также лен прекрасно подходит для нормализации работы кишечника, особенно во время раздражений.Клюква — не только полезная, но и очень вкусная ягода. Она богата фитонутриентами и антиоксидантами, что способствует защите от болезней сердца, от кариеса, от инфекций мочевыводящих путей.Помидоры можно встретить почти в каждом доме, но многие недооценивают важность этого продукта в рационе. Исследования показывают, что ликопин, который содержится в помидорах, помогает снизить риск развития рака груди и сердечных заболеваний. Также они укрепляют здоровье костей и снижают уровень холестерина.Крайне полезен для работы сердца овес, также он помогает улучшить пищеварение, контролирует артериальное давление, помогает предотвратить перепады настроения, связанные с ПМС. Еще овес снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.