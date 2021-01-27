Что нельзя есть, если человек страдает астмой?
Астма – это хроническое заболевание легких, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Ее возникновению могут способствовать несколько причин: двумя общими являются генетика и аллергия.
Человеку, страдающему астмой, важно держать свое состояние под контролем. В его питании возможны определенные ограничения, поэтому медики рекомендуют пациентам быть осведомленными о продуктах, которых им лучше не употреблять.
«Существуют продукты, которые способствуют хорошему здоровью дыхательных путей, но некоторые могут вызывать осложнения в их работе», - предупреждают специалисты.
Что же нельзя есть, если человек страдает астмой?
Соленья. Астматикам следует употреблять соль строго в умеренных количествах, поскольку у них эта пищевая специя может вызывать воспаление горла. Следствием такого воспаления становятся дискомфорт в дыхательной системе и провоцируемые им симптомы астмы.
Арахис. Аллергия на арахис – одна из наиболее распространенных в мире. У человека с астмой она способствует появлению характерных симптомов удушья, вызывая отек слизистой органов дыхательной системы.
Алкоголь. Напитки с его содержанием алкоголя могут содействовать возникновению астматических проявлений из-за присутствия сульфитов. Вдобавок потребление спиртного вызывает нескоординированное движение мышц, что может косвенно способствовать развитию клиники астмы.
Молоко. Организм многих людей не переносит лактозу. Если такой особенностью отличается астматик, у него может возникать реакция организма, запускающая механизмы кашля и хрипов.
Морепродукты. Креветки, крабы, лобстеры вызывают аллергические реакции у многих людей. Человеку, страдающему астмой, лучше воздержаться от их употребления, чтобы быть в безопасности, считают врачи.
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