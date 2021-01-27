Недостаток холестерина убивает рака

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Ученые из Северо-Западного университета разработали новую терапию для лечения рака. В ее основе лежит синтетическая наночастица, маскирующаяся под холестерин, необходимый клеткам. В результате раковые клетки начинают голодать и погибают.Хотя в ходе исследования изучались клетки лимфомы, ученые говорят, что новое экспериментальное лекарство могло бы быть эффективным при других видах рака со схожим аппетитом к холестерину, таких как рак почек и яичников. Исследование было опубликовано в Journal of Biological Chemistry.«Наша терапия нацелена на раковые клетки, которые зависят от поглощения холестерина и нарушают общий его баланс в клетке», - рассказывает соавтор исследования, доктор К. Шад Такстон, доцент кафедры урологии Северо-Западного университета. «Мы обнаружили, что клетка пытается компенсировать это, отключая пути, необходимые для выживания. Мы надеемся, что этот новый механизм поможет бороться с разными видами рака».Терапия синтетическими биологическими наночастицами является первой в своем роде, нацеленной на раковые клетки, специфически модулирующих метаболизм клеточного холестерина, а затем запускающая этот новый способ уничтожения клеток. Кроме того, ученые показывают, что препарат не токсичен для нормальных клеток, у которых нет таких же нарушений метаболизма холестерина, как у раковых.