Высокий индекс омега-3 снижает риск смерти от коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Высокий индекс омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в организме заметно снижает риск смерти от коронавирусной инфекции нового типа.Ученые давно предположили, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты имеют важное значение, если речь идет о сопротивляемости организма коронавирусу. Но научные подтверждения этой гипотезы появились только сейчас — благодаря работе специалистов Медицинского центра Сидарс-Синай и ученых Института жирных кислот (FARI).Авторы исследования изучили индекс омега-3 (O3I — общий уровень жирных кислот EPA и DHA в мембранах красных кровяных телец) в образцах крови, полученных от 100 пациентов с коронавирусом. Анализы были сделаны при госпитализации, которую пережили не все пациенты — 14 из них скончались от COVID-19."Выяснилось, что 13 смертей из 14 были зафиксированы в группе с минимальным показателем O3I — менее 5.7%. У нас все еще недостаточно данных для финальных выводов, но все указывает на то, что морские жирные кислоты могут существенно уменьшать вероятность смерти от осложнений COVID-19", — говорит доктор медицины Араш Ашер, сотрудник Онкологического института Самуэля Ошина в Медцентре Сидарс-Синай (Лос-Анджелес, США).