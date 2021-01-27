Дневной сон полезен для стареющего головного мозга, показали исследования

Шанхайский центр психического здоровья и Шанхайский университет Цзяотун провели исследование и установили: послеобеденный сон позволяет улучшить показатели ориентирования, беглости речи и рабочей памяти. Известно, что многие пожилые люди спят после обеда. По мнению ученых, это защитная реакция, помогающая предотвратить ослабление когнитивных функций.Анализ проводился с привлечением 2214 человек старше 60 лет без когнитивных расстройств. 1534 из них регулярно спали после обеда, а 680 - нет. Средняя продолжительность ночного сна в обеих группах составляла около 6,5 часа, а дневного сна - от 5 минут до 2 часов. Также фиксировалась частота дневного сна в течение недели. Добровольцы проходили тестирование на оценку когнитивных способностей.Оказалось, показатели способностей были выше у людей, регулярно спавших днем. Ученые полагают, что сон помогает регулировать иммунный ответ организма и, соответственно, воспаление. Люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят в целом. Притом, вещества, участвующие в реакции воспаления, связаны с нарушениями сна.По мере старения уровень воспаления в теле растет. Видимо, дневной сон - адаптивный механизм контроля воспаления. Правда, у дневного сна есть негативные последствия. В частности, послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и аномалиями в работе лептина и грелина. Эти два гормона помогают регулировать энергетический обмен. Нарушение их баланса усиливает аппетит и грозит увеличением потребления калорий.