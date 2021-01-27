Для борьбы с диабетом может появиться новое лекарство

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Исследование, проведенное Медицинским центром Векснера и Медицинским колледжем при Университете штата Огайо, выявило новое соединение, которое может служить основой для разработки нового класса лекарств от диабета. Результаты исследования представлены в журнале Nature Chemical Biology.Активированная аденозинмонофосфатом протеинкиназа (Ampk) является важным ферментом, участвующим в восприятии запасов энергии в клетках. Нарушение энергетического обмена наблюдается при ожирении, которое является фактором риска диабета. Некоторые лекарства, используемые для лечения диабета, такие как метформин, увеличивают активность Ampk.«В нашем исследовании мы обнаружили белок, который участвует в удалении Ampk из клеток, под названием Fbxo48. Мы разработали и протестировали соединение, названное BC1618, которое блокирует Fbxo48. Оно продемонстрировало большую, чем метформин активность в увеличении функции Ampk. BC1618 улучшило реакцию на инсулин – показатель эффективности лекарств от диабета у тучных мышей», - рассказывает доктор Рама К. Маллампалли, старший автор исследования.Эта работа была основана на наших предыдущих, чтобы понять, как важные белки в организме удаляются. Исследовательская группа ранее разработала и произвела семейство противовоспалительных препаратов, одобренных FDA и готовых к участию в исследованиях 1 фазы клинических испытаний.