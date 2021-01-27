Для борьбы с диабетом может появиться новое лекарство
Активированная аденозинмонофосфатом протеинкиназа (Ampk) является важным ферментом, участвующим в восприятии запасов энергии в клетках. Нарушение энергетического обмена наблюдается при ожирении, которое является фактором риска диабета. Некоторые лекарства, используемые для лечения диабета, такие как метформин, увеличивают активность Ampk.
«В нашем исследовании мы обнаружили белок, который участвует в удалении Ampk из клеток, под названием Fbxo48. Мы разработали и протестировали соединение, названное BC1618, которое блокирует Fbxo48. Оно продемонстрировало большую, чем метформин активность в увеличении функции Ampk. BC1618 улучшило реакцию на инсулин – показатель эффективности лекарств от диабета у тучных мышей», - рассказывает доктор Рама К. Маллампалли, старший автор исследования.
Эта работа была основана на наших предыдущих, чтобы понять, как важные белки в организме удаляются. Исследовательская группа ранее разработала и произвела семейство противовоспалительных препаратов, одобренных FDA и готовых к участию в исследованиях 1 фазы клинических испытаний.
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