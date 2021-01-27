ИИ поможет в выявлении шизофрении
Ведущий автор Сунил Калмади Васу, старший специалист по машинному обучению, отметил, что этот инструмент предназначен для упрощения принятия решения, но он не заменяет психиатрическую диагностику. Он также указал, что хотя наличие шизотипических черт личности может сделать людей более уязвимыми к психозу, нет подтверждений того, что у них разовьется полномасштабная шизофрения.
Инструмент, получивший название EMPaSchiz, использовался для прогнозирования диагноза шизофрении с помощью снимков мозга пациента. Точность составила 87%.
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