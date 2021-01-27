ИИ поможет в выявлении шизофрении

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Исследователи из Университета Альберты сделали еще один шаг вперед в разработке инструмента искусственного интеллекта для прогнозирования шизофрении путем анализа снимков мозга. В недавно опубликованном исследовании этот инструмент использовался для анализа функциональных магнитно-резонансных изображений 57 здоровых родственников первой степени родства (братьев и сестер или детей) больных шизофренией. Он точно идентифицировал 14 человек, которые получили самые высокие баллы по шкале самооценок шизотипических черт личности.Ведущий автор Сунил Калмади Васу, старший специалист по машинному обучению, отметил, что этот инструмент предназначен для упрощения принятия решения, но он не заменяет психиатрическую диагностику. Он также указал, что хотя наличие шизотипических черт личности может сделать людей более уязвимыми к психозу, нет подтверждений того, что у них разовьется полномасштабная шизофрения.Инструмент, получивший название EMPaSchiz, использовался для прогнозирования диагноза шизофрении с помощью снимков мозга пациента. Точность составила 87%.