Сладкий вкус способен уменьшить аппетит

Исследователи из Германии пришли к неожиданному для самих себя выводу. Они доказали, что сладкая на вкус пища не повышает, а иногда снижает аппетит.Сладости популярны в разных странах мира, и в той же самой Германии каждый человек съедает по 34 кг сахара в год. Он важен для здоровья, и от количества сахара в рационе зависит масса тела. Но наука мало что знает о свойствах продукта, влияющих на его употребление с пищей вне зависимости от калорийности. И вот теперь этот пробел был восполнен исследователями Института биологии пищевых систем имени Лейбница в Мюнхене.Они осуществили исследование с использованием двух типов сахара. 27 мужчин от 18 до 45 лет получали десятипроцентный раствор глюкозы или сахарозы, либо раствор сахара с добавлением лактизола. Это вещество связывается с рецепторами сладкого и снижает ощущение сладости. Несмотря на разные типы сахара все растворы с лактизолом или без него имели одинаковое количество калорий.Через два часа после употребления каждого из растворов участники могли есть столько, сколько они хотели. Оказалось, что после приёма раствора сахарозы с лактизолом у добровольцев отмечалось повышенное потребление энергии после завтрака на 13%, то есть они съедали на 100 килокалорий больше, чем после сахара без лактизола. Следовательно, глюкоза или сахароза по-разному регулируют сытость и потребления энергии через рецепторы сладкого, как считают авторы исследования. Ну а это позволяет сделать предположение о способности сладкого вкуса уменьшать аппетит.